Таможня обнаружила больше 5 тысяч случаев контрабанды валюты

Жители страны пытались незаконно перевезти 922 млн рублей. В основном валюта отправлялась в ОАЭ, Турцию в Азербайджан.

За первые шесть месяцев 2024 года Федеральная таможенная служба выявила 5,4 тыс. незаконных перемещений валюты на сумму 922 млн рублей.

«Количество попыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма - осталась на том же уровне (в первом полугодии 2023 года — 5 915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 млн)», — сказали в пресс-службе ведомства.

Чаще всего доллары, евро и рубли вывозили в Турцию, Азербайджан и в ОАЭ. 3 167 дел за недекларирование или недостоверные декларации денежных средств были связаны с запретом вывозить из страны больше 10 тыс. долларов.