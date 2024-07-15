Корпорация МСП и ЦБ будут обмениваться данными о микрофинансовых организациях

Директор в тюрьме — что делать бухгалтеру? Непридуманная история 👮‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1724

Если директор попадает в СИЗО, а у бухгалтера нет возможности уволиться, как поступить? Упрощенцы, потерявшие право на УСН в 2024 году, получат шанс вернуться на нее в 2025. Долго говорите по телефону или получаете много смс-ок? Вам могут заблокировать платеж в банке.