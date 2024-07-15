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Малый и средний бизнес

Корпорация МСП и ЦБ будут обмениваться данными о микрофинансовых организациях

Представители малого и среднего бизнеса могут оценивать организации, которые предоставляют льготное финансирование. Сам же ЦБ получит статистику, чтобы управлять рисками МФО.

Центробанк подписал соглашение с Корпорацией МСП, по которому организация получит доступ к статистике регулятора по государственным микрофинансовым организациям (МФО).

«Это поможет более эффективно проводить ранжирование государственных МФО, на основе которого организации получают дополнительную поддержку из бюджета для льготного финансирования малого и среднего предпринимательства», — сказано на сайте ЦБ.

Корпорация будет направлять Банку России результаты ранжирования и еженедельную отчетность государственных МФО. Эти сведения нужны для управления рисками таких компаний.

По данным на конец 2023 года, портфель займов представителей малого и среднего бизнеса превысил 80 млрд рублей. Основная часть сегмента (87%) приходится на государственные МФО.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Малый и средний бизнес

Корпорация МСП и ЦБ будут обмениваться данными о микрофинансовых организациях

Представители малого и среднего бизнеса могут оценивать организации, которые предоставляют льготное финансирование. Сам же ЦБ получит статистику, чтобы управлять рисками МФО.

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