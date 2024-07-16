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Уведомление по ЕНП

В одном ЕНП-уведомлении можно указать имущественный налог за все кварталы: пример от ФНС

Уведомление по ЕНП можно оформить на несколько периодов, так как оно многострочное.

Об этом заявляет региональное УФНС.

Если налог на имущество не изменится в течение года, уведомление оформляют один раз за год по всем срокам уплаты.

Коды периода в уведомлении такие:

  • 34/01 – за 1 квартал;

  • 34/02 – за 2 квартал;

  • 34/03 – за 3 квартала;

  • 34/04 – за год.

Пример одного уведомления на все периоды от регионального УФНС смотрите здесь.

Напомним, ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП — 25 июля.

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