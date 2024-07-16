В одном ЕНП-уведомлении можно указать имущественный налог за все кварталы: пример от ФНС

Уведомление по ЕНП можно оформить на несколько периодов, так как оно многострочное.

Об этом заявляет региональное УФНС.

Если налог на имущество не изменится в течение года, уведомление оформляют один раз за год по всем срокам уплаты.

Коды периода в уведомлении такие:

34/01 – за 1 квартал;

34/02 – за 2 квартал;

34/03 – за 3 квартала;

34/04 – за год.

Пример одного уведомления на все периоды от регионального УФНС смотрите здесь.

Напомним, ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП — 25 июля.