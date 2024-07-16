Минцифры ужесточит правила оплаты мобильной связи

Минцифры готовит поправки в закон «О связи», по которым при пополнении баланса мобильного телефона наличными будут спрашивать паспорт, а приобрести сим-карту разрешат только после проверки паспортных данных по базе МВД.
Если продавец не будет соблюдать новые требования, его оштрафуют на сумму до 10 000 рублей за каждую сим-карту, которая была продана с нарушениями. Об этом пишут «Ведомости».
У российских операторов связи зарегистрировано 351 млн номеров. В конце 2023 года компании отключили больше 600 тыс. номеров, поскольку их владельцы не подтвердили свои личные данные.
Комментарии2
Слава богу при безналичных пополнениях баланса от мужа (жены, мамы, папы, чужого дяди и т.д. и т.п.) паспорт требовать не будут
Просто пока у телефонов нет щёлочки куда паспорт просунуть нужно!
Ведутся проектные работы.... Через п-лет в каждом телефоне сделают и тогда будем предъявлять!