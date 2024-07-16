Минцифры ужесточит правила оплаты мобильной связи

У абонентов при пополнении баланса наличными будут требовать паспорт.

Минцифры готовит поправки в закон «О связи», по которым при пополнении баланса мобильного телефона наличными будут спрашивать паспорт, а приобрести сим-карту разрешат только после проверки паспортных данных по базе МВД.

Если продавец не будет соблюдать новые требования, его оштрафуют на сумму до 10 000 рублей за каждую сим-карту, которая была продана с нарушениями. Об этом пишут «Ведомости».

У российских операторов связи зарегистрировано 351 млн номеров. В конце 2023 года компании отключили больше 600 тыс. номеров, поскольку их владельцы не подтвердили свои личные данные.