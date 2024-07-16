В Таиланд можно отправиться без визы на 60 дней

В Таиланде на постоянной основе начал действовать 60-дневный безвизовой въезд для туристов из России.

Раньше этот режим был временным, а сейчас въезд в Таиланд разрешен для граждан 93 государств, включая РФ, Китай, США и ЕС. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ МВД Таиланда.

В период с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года жители России могли находиться в Таиланде без визы в течение 90 дней.