❗ На мелкие налоговые долги не будут высылать требования

Налоговое требование на сумму менее 500 рублей формировать не будут.

Требование об уплате задолженности должно быть направлено не позднее 3 месяцев со дня формирования отрицательного сальдо ЕНС. Если долг менее 3 000 руб., на отправку требования у налоговиков есть 1 год.

Теперь в течение 1 года будут направлять требование с долгом от 500 до 3 000 руб.

То есть требование придет, только если долг превышает 500 рублей. Если долг меньше, требование направлять не будут.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.

Ранее мы рассказывали, что также увеличили минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги физлиц — со 100 до 300 рублей.