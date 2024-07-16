❗ На мелкие налоговые долги не будут высылать требования

Требование об уплате задолженности должно быть направлено не позднее 3 месяцев со дня формирования отрицательного сальдо ЕНС. Если долг менее 3 000 руб., на отправку требования у налоговиков есть 1 год.
Теперь в течение 1 года будут направлять требование с долгом от 500 до 3 000 руб.
То есть требование придет, только если долг превышает 500 рублей. Если долг меньше, требование направлять не будут.
Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.
Ранее мы рассказывали, что также увеличили минимальную сумму налогового уведомления на имущественные налоги физлиц — со 100 до 300 рублей.
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