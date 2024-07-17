Определять инвестиционную недвижимость надо по ФСБУ 6/2020 и МСФО 40

Электростанции, которые сдают в аренду – это не инвестиционная недвижимость.

К такому выводу пришли в Фонде «НРБУ БМЦ»:

По ФСБУ 6/2020 «Основные средства» недвижимость, предназначенная для сдачи в аренду и получения дохода от прироста ее стоимости, образует отдельную группу ОС – инвестиционная недвижимость (ИН).

По МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость» к ИН относится недвижимость для получения арендных платежей или с целью получения выгоды от прироста стоимости, но не для использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных целях или продажи в ходе обычной деятельности.

То есть к ИН надо относить объекты, подверженные рискам, присущим рынку недвижимости – рискам изменения арендных ставок и стоимости объекта недвижимости.

Недвижимость в виде земельных участков и зданий, входящих в состав электростанции, имеет вспомогательный (обслуживающий) характер в отношении основных объектов – генерирующего оборудования.

Дело в том, что электростанция и входящие в нее объекты недвижимости, подвержены рискам, присущим рынку готовой продукции (электроэнергии), но не рискам рынка недвижимости.

Поэтому электростанции, как и иные аналогичные производственные объекты, не являются инвестиционной недвижимостью.