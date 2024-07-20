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Общество

Опубликован рейтинг регионов по органической продукции

Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции по итогам первого полугодия 2024 года.

Появилось два новых «органических» субъекта — Республика Алтай и Курганская область.

Органическая продукция – это продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и т. д.

Только получение сертификата в аккредитованном в Росаккредитации органе по сертификации дает право производителю называть свою продукцию органической и размещать на ней маркировку «Органик» (белый лист на салатовом фоне).

Первенство продолжает удерживать Воронежская область — регионе сертифицировано 17 производителей. Второе место занял Краснодарский край — 12 производителей. Замыкает тройку лидеров Московская область с 11 производителями.

Роскачество отмечает, что большой рывок за прошедший год совершила Тульская область, где сейчас насчитывается 5 производителей.

Полный актуальный рейтинг регионов выглядит так:

  1. Воронежская область — 17 производителей.

  2. Краснодарский край — 12 производителей.

  3. Московская область — 11 производителей.

  4. Новосибирская область — 10 производителей.

  5. Ярославская область, Калужская область — по 8 производителей.

  6. Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – по 7 производителей

  7. Мордовия — 6 производителей.

  8. Алтайский край, Ставропольский край, Тульская область – по 5 производителей.

  9. Белгородская область, Тамбовская область, Самарская область, Севастополь, Пензенская область, Адыгея – по 4 производителя.

  10. Кабардино-Балкария, Ивановская область, Липецкая область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ — по 3 производителя.

  11. Ростовская область, Крым, Томская область, Пермский край, Калининградская область, Рязанская область, Иркутская область, Нижегородская область, Тверская область – по 2 производителя.

  12. Красноярский край, Хабаровский край, Оренбургская область, Вологодская область, Костромская область, Омская область, Орловская область, Смоленская область, Свердловская область, Москва, Ульяновская область, Башкортостан, Ленинградская область, Алтай, Курганская область — по 1 производителю.

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Общество

Опубликован рейтинг регионов по органической продукции

Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции по итогам первого полугодия 2024 года.

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