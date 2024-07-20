Опубликован рейтинг регионов по органической продукции

Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции по итогам первого полугодия 2024 года.

Появилось два новых «органических» субъекта — Республика Алтай и Курганская область.

Органическая продукция – это продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и т. д.

Только получение сертификата в аккредитованном в Росаккредитации органе по сертификации дает право производителю называть свою продукцию органической и размещать на ней маркировку «Органик» (белый лист на салатовом фоне).

Первенство продолжает удерживать Воронежская область — регионе сертифицировано 17 производителей. Второе место занял Краснодарский край — 12 производителей. Замыкает тройку лидеров Московская область с 11 производителями.

Роскачество отмечает, что большой рывок за прошедший год совершила Тульская область, где сейчас насчитывается 5 производителей.

Полный актуальный рейтинг регионов выглядит так: