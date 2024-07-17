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УК РФ

Окончательно решен вопрос о мере пресечения одному из руководителей «Локалкитчен»

Мосоргсуд оставил без изменения меру пресечения одному из руководителей «Локалкитчен» по делу о массовом отравлении готовой едой, приведшем к бутулизму.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда Москвы, которым в отношении руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» Елены Машковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа 2024 года.

Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом сообщил Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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