Подготовьтесь к налоговой реформе 2024-2025 с подпиской «Клерк.Премиум»: прямые эфиры с экспертами, статьи-разборы законов и курсы по всем темам налогов и учета

Изучайте нюансы изменений 2024-2025 в НК на онлайн-встречах с экспертами, задавайте свои вопросы и учитесь применять новые правила еще до вступления их в силу.

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями налогового законодательства в 2025 году, чтобы понять — как бизнесу работать дальше, нужна ли смена режима налогообложения компании, чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности.

Календарь вебинаров по налоговой реформе на июль и август

Согласно поправкам 2025 года в НК, упрощенцы начнут платить НДС. Правда, есть возможность выбрать минимальную ставку или вообще освободиться от уплаты. Начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ, вырастет ставка налога на прибыль, появится туристический налог, налоговым кешбэком смогут пользоваться семьи с детьми до 23 лет и т. д.

Чтобы без нервов и ошибок перейти на новые рельсы налоговой реформы, нужно вовремя обновлять знания, следить за повесткой, чтобы не упустить ни одного важного изменения, а заранее учиться его применять.

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