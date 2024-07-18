В прошлом году 75% малоимущих благодаря соцконтракту повысили свои доходы

За период 2021-2023 годов доля граждан, у которых доход после реализации социального контракта превысил величину регионального прожиточного минимума, увеличилась с 22,5% до 41,1%.

Это данные Счетной палаты.

В 2023 году финансирование госпомощи на основании соцконтракта увеличилось по сравнению с 2021 годом на 58% — до 43 млрд рублей.

Всего в 2023 году было заключено 245 тыс. соцконтрактов и оказана социальная помощь 717 тыс. малоимущим. По-прежнему больше всего соцконтрактов заключено с семьями с детьми – 127 тысяч.

Наиболее результативные направления реализации соцконтрактов по-прежнему — индивидуальная предпринимательская деятельность и поиск работы. Но есть проблемы с организацией и ведением ИП или ЛПХ, сбытом продукции.

«По оценке Счетной палаты, более четверти граждан, заключивших соцконтракты на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства, не полностью реализуют свой бизнес-план. Это связано с завышением возможной доходности бизнеса, недооценкой наличия конкурентной среды, отсутствием оценки спроса на продукцию или услуги», — заключил аудитор СП Сергей Штогрин.

Счетная палата дала рекомендации по корректировке механизма соцконтракта: