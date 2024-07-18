В прошлом году 75% малоимущих благодаря соцконтракту повысили свои доходы

Это данные Счетной палаты.
В 2023 году финансирование госпомощи на основании соцконтракта увеличилось по сравнению с 2021 годом на 58% — до 43 млрд рублей.
Всего в 2023 году было заключено 245 тыс. соцконтрактов и оказана социальная помощь 717 тыс. малоимущим. По-прежнему больше всего соцконтрактов заключено с семьями с детьми – 127 тысяч.
Наиболее результативные направления реализации соцконтрактов по-прежнему — индивидуальная предпринимательская деятельность и поиск работы. Но есть проблемы с организацией и ведением ИП или ЛПХ, сбытом продукции.
«По оценке Счетной палаты, более четверти граждан, заключивших соцконтракты на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства, не полностью реализуют свой бизнес-план. Это связано с завышением возможной доходности бизнеса, недооценкой наличия конкурентной среды, отсутствием оценки спроса на продукцию или услуги», — заключил аудитор СП Сергей Штогрин.
Счетная палата дала рекомендации по корректировке механизма соцконтракта:
предусмотреть социальное сопровождение малообеспеченных семей – получателей соцконтракта;
включить в программу соцадаптации конкретные мероприятия по трудоустройству, в том числе предоставляемые службой занятости, с учетом опыта и навыков гражданина.
Начать дискуссию