ФТС собрала за полгода больше 3 трлн рублей

Время типового досмотра грузового транспорта на границе сократится до 10 минут.

По итогам первого полугодия Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет свыше 3,3 трлн рублей. Таможенные сборы выросли на 500 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года.

«Повысилась результативность таможенного контроля, и в рамках системы управления рисками довзыскано 11 млрд рублей. Контроль после выпуска товаров обеспечил поступления в размере почти 25 млрд рублей», — сказал глава ФТС Валерий Пикалев.

Основная задача ведомства в 2024 году — сократить до 10 минут время досмотра грузового транспорта на границе. Такую цель поставил ФТС президент Владимир Путин.