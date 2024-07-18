Минфин утвердил 8 индикаторов риска для контроля за рынком табака

С 20 июля 2024 года индикаторы риска закреплены приказом Министерства финансов от 11.06.2024 № 87н.

Согласно документу, их будут применять при федеральном госконтроле и надзоре за производством и оборотом табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

В числе индикаторов, например:

Участник больше года не выводит из оборота более 25% товаров.

Участник, который числится в системе «Честный ЗНАК» как поставщик из стран ЕАЭС, на самом деле не ведет хозяйственную деятельность в ЕАЭС.

Участник списывает маркированную продукцию, которая не была введена в оборот, и на нее приходится более 10% всего объема введенных в оборот товаров за один квартал.

Индикаторы риска говорят о возможных нарушениях обязательных требований и служат основанием для внеплановых проверок.