Ставку по Арктической ипотеке поднимут до 8%

В Минфине считают, что низкая льготная ставка приведет к ценовому пузырю на рынке недвижимости. Власти будут постепенно менять условия льготных программ.

Минфин собирается повысить ставку по Арктической ипотеке с 2% до 8%. Кроме того, долю льготной ипотеки в объеме жилищных кредитов уменьшат до 25%.

Действующая ставка 2% была нужна для запуска строительства и давала больше преференций застройщикам, а не покупателям жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Клиенты банков могут оформить рыночную ипотеку под 18-20% годовых. Если сохранить льготную ставку 2%, это может привести к ценовому пузырю на рынке недвижимости. Тогда как задача Арктической программы — стимулировать миграцию в регион.