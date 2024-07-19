⚡️ Итоги дня: Microsoft допустил глобальный технический сбой, в Москве «оранжевый» уровень из-за грозы, X5 начала доставлять посылки

Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень опасности. Непогода будет сопровождаться ливнями, грозами и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду.
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов. Спортсмены, которых допустили к соревнованиям под нейтральным флагом, не смогут принять участие в шествии.
Глобальный технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру. Причиной проблем по всему миру стал сбой на стороне Microsoft — у тысяч пользователей отображается «синий экран смерти».
Авиакомпания American Airlines запретила взлет всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Из-за сбоя программного обеспечения Microsoft авиакомпании Frontier пришлось приостановить отправления своих самолетов на всей территории США.
Ученые EPFL создают 3D-модели ядерных реакторов. Пользователи смогут видеть внутреннюю работу реактора в трехмерном формате. Это не только эстетично, но и является незаменимым инструментом для понимания сложностей квантовой физики.
Российский экологический оператор (РЭО) предложил привлекать региональных операторов к созданию мусорных площадок. Общая потребность в контейнерных площадках для накопления ТКО оценивалась регионами в 206 тыс. штук.
«Вкусвилл» разработал единую айдентику для экологических проектов под знаком «ЭкоПросто».
X5 запустила доставку посылок частных лиц. Посылку доставят из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» отправителя до магазина или постамата в городе получателя в срок от двух дней.
В России растет спрос на китайские смартфоны. Всего за первое полугодие 2024 года было продано 185 тыс. китайских смартфонов дороже 50 тыс. рублей на сумму 13,5 млрд рублей. Лидеры роста – Infinix и Tecno.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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