В РФ могут официально разрешить использовать стейблкоины для трансграничных расчетов

Представители бизнеса считают инициативу использования стейблкойнов для трансграничных расчетов перспективной. Это поможет проведению платежных операций со странами БРИКС и трансграничных платежей на фоне санкций.

Об этом изданию PLUSworld рассказал председатель комиссии по цифровым финансовым активам Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Олег Ушаков.

Стейблкоин – разновидность криптовалюты, курс которой привязан к стоимости базового актива. Например, валют (доллара США – USDT, евро – STASIS EURO или юаня – CNHt) или других активов (золота – XAUT). Стейблкойны в отличие, например, от биткойна выпускают, как правило, конкретные организации — эмитенты.

Ушаков считает, что стейблкойны могут выступать в качестве одного из инструментов для трансграничных расчетов.

Наибольшей ликвидностью и стабильностью (что соответствует наименованию стейблкойна) обладает USDT – криптовалюта, выпущенная гонконгской компанией Tether. Капитализация USDT превышает 112 млрд долларов США. За счет этого данный стейблкойн используется в криптовалютном мире фактически как аналог доллара.

Пока использование USDT российскими компаниями или в их интересах потенциально может влечь риски блокировки кошельков и санкций для всех участников сделки, предупредил эксперт.

Для легального использования стейблкоинов необходимо введение соответствующего инструментария в российское законодательство.

«Судя по всему, это произойдет в относительно ближайшей перспективе. Думаю, одновременно с этим необходимо уточнить статус так называемых «иностранный цифровых финансовых активов», упомянутых в российском законе о ЦФА. Полагаю, что имеет смысл в целом говорить о цифровых активах (необязательно финансовых), выпущенных за пределами РФ (причем не обязательно в регулируемых информационных системах)», — сказал Ушаков.

Российские ЦФА не могут быть средствами расчетов внутри страны. Стейблкойны же задумывались именно как средство расчетов.

Сейчас в российском законодательстве отсутствует понятие «стейблкойн». Эксперт предположил: когда говорят об инициативах узаконить стейблкойны для целей трансграничных платежей, имеются в виду токены, выпущенные за пределами РФ. ЦФА (напоминающие стейблкойны) для целей трансграна уже использовать можно.

По мнению Ушакова, для международных расчетов следует предоставить возможность использовать максимально широкий инструментарий. В том числе любые стейблкойны, которые готовы принять (напрямую или через посредников) иностранные контрагенты. Если они готовы принимать риски, присущие тем или иным стейблкойнам, это необходимо использовать.

Для инвестирования внутри страны он предложил начать только с тех стейблкойнов, которые квалифицированы в качестве иностранных финансовых инструментов и имеют соответствующие коды ISIN и CFI (по аналогии с допуском иностранных ценных бумаг на российский рынок). При этом процедура допуска иностранных фининструментов на российский рынок может быть существенно упрощена.

Недавно ЦБ РФ выпустил аналитический доклад, посвященный стейблкойнам, где отметил многие риски, присущие стейблкойнам.