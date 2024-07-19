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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Бизнес в новых регионах начал получать статус социальных предприятий

Девять представителей МСП из Запорожской области впервые признали социальными предприятиями.

«Самой многочисленной категорией стали лица с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющие предпринимательскую деятельность без привлечения сотрудников, — четыре компании», — сказано на сайте Минэкономразвития.

Две компании помогают с социально уязвимым категориям населения с трудоустройством и организацией занятости. Один предприниматель производит товары и оказывает социальные услуги. Еще две организации ведут общественно полезную деятельность и решают социальные проблемы.

По данным на 10 июля 2024 года, в России зарегистрировано 10 133 социальных предприятия.

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Центробанк установил новые тарифы по страхованию опасных объектов

Нижняя граница тарифов по обязательному страхованию для большинства опасных предприятий снизится на 25%.

Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года

В июльском уведомлении не будет взносов. В него войдет НДФЛ и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в июле 2024 года
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Вслед за Минфином Минюст готовит базу для внесудебного взыскания налогов

Минюст разработал и разместил для общественного обсуждения проект федерального закона с изменениями по налогам в Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ).

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальный вычет

47% россиян пользуются налоговыми вычетами. В топе инвествычет

Чаще всего за налоговыми вычетами по НДФЛ обращаются при покупке недвижимости и лекарств, а также после оплаты обучения.

Экспертиза

Совфед одобрил закон, совершенствующий механизм оплаты судебных экспертиз

В случае заявления стороной дела ходатайства о назначении судебной экспертизы, суд выносит соответствующее определение после внесения стороной денежных сумм на депозитный счет суда.

НДФЛ

НДФЛ с продажи квартиры не будет при сроке владения 5 лет, 3 года или независимо от срока

В общем случае при продаже квартиры не придется платить НДФЛ и сдавать декларацию, если срок владения более 5 лет. Но есть ряд случае, когда налога не будет и при меньшем сроке.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».

Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG
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Виды первичных документов в бухгалтерском учете: как оформлять и работать с ними 

Первичные документы — это отправная точка бухгалтерского и налогового учета и прозрачности бизнеса. Правильное оформление и хранение документов позволит избежать проблем с налоговыми органами и обеспечить надежную финансовую основу бизнеса.

Виды первичных документов в бухгалтерском учете: как оформлять и работать с ними 
Клерк
Налоговые изменения 2025

Налоговая реформа по НДФЛ принята! Что изменится в работе бухгалтера в 2025 году

С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%, в том числе для релокантов, изменятся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Бизнес в новых регионах начал получать статус социальных предприятий

Девять представителей МСП из Запорожской области впервые признали социальными предприятиями.

Бухгалтеры

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Маркетинг

WhatsApp или Viber: какой мессенджер выбрать для общения с клиентами

Мессенджеры — один из самых эффективных и удобных каналов коммуникации с аудиторией. Их функции позволяют решать большинство бизнес-задач — от формирования имиджа до увеличения продаж. Рассказываем, какие возможности для бизнеса способны предложить мессенджеры сегодня и где лучше начать рассылки.

WhatsApp или Viber: какой мессенджер выбрать для общения с клиентами
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Автоматизация учета

Danone: как VK Process Mining помог увеличить производительность складов на 19%

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Автобусы обяжут проходить весовой контроль

По требованию должностных лиц, которые проводят рейды, водители городских автобусов будут обязаны пройти весовой контроль.

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6-НДФЛ

6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: как правильно заполнить в 1С по шагам

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ за первое полугодие по правилам 2024 года, на что обратить внимание.

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EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Анкета кандидата и оформление новых сотрудников в КЭДО

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