Бизнес в новых регионах начал получать статус социальных предприятий

Девять представителей МСП из Запорожской области впервые признали социальными предприятиями.

«Самой многочисленной категорией стали лица с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющие предпринимательскую деятельность без привлечения сотрудников, — четыре компании», — сказано на сайте Минэкономразвития.

Две компании помогают с социально уязвимым категориям населения с трудоустройством и организацией занятости. Один предприниматель производит товары и оказывает социальные услуги. Еще две организации ведут общественно полезную деятельность и решают социальные проблемы.

По данным на 10 июля 2024 года, в России зарегистрировано 10 133 социальных предприятия.