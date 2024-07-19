Долги по налогу на имущество сократились на 31%

Заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев заявил, что с внедрением ЕНС сократилось число долгов по имущественным налогам на 31%.

После перехода на ЕНС стало меньше конфликтов по вопросам учета платежей и взыскания задолженностей. Число жалоб снизилось на 30%. Об этом сказано на сайте ФНС.

В 2023 году 19 млн россиян расплатились с налоговыми долгами. Число организаций-должников сократилось в 2,3 раза — на 1 млн компаний. Налоговики стали в три раза реже блокировать счета юридических лиц.