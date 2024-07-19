Мигрантам предлагают носить цифровые браслеты

Кандидат в губернаторы Самарской области Наталья Бисярина предложила обязать трудовых мигрантов носить цифровые браслеты, которые будут отслеживать их перемещения по России.
«На фоне участившихся случаев нападения уже не кажется чрезмерной идея обязать мигрантов к ношению цифровых браслетов. Данные в нем подделать гораздо сложнее, чем изготовить новые фальшивые документы. Почему не реализовать подобный пилотный проект в Самарской области», — сказала Наталья Бисярина.
Также мигрантам предлагают проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.
Эти идеи поддержал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Начать дискуссию