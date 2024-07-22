Верховный Суд инициировал изменения в Гражданский процессуальный кодекс

Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению

Компания может разработать хороший курс с полезным материалом, но сотрудники не захотят учиться. Они говорят, что у них нет времени или не понимают, зачем это нужно. Иногда они начинают курс, но потом бросают. Если материалы действительно полезные и интересные, скорее всего, компания не уделила внимание мотивации сотрудников.