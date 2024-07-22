Верховный Суд инициировал изменения в Гражданский процессуальный кодекс

Проект направлен на совершенствование организационных и правовых механизмов подачи апелляционных жалоб. Его цель — обеспечить условия реализации права на судебное обжалование и своевременность предоставления судебной защиты, пояснил ВС.
Законопроект предлагает передать полномочия по совершению распорядительных действий в отношении приемлемости апелляционных жалоб судам апелляционной инстанции, в компетенцию которых входит проверка законности и обоснованности постановлений судов первой инстанции.
Такой порядок позволит исключить положение, при котором вопросы приемлемости апелляционных жалоб как обязательного элемента стадии возбуждения апелляционного производства решаются судом первой инстанции, вынесшим обжалуемое судебное постановление.
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