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Ведение бизнеса

Минпромторг аккредитовал 19 объектов промышленной инфраструктуры и 7 промкластеров

Министерство промышленности и торговли во втором квартале 2024 года включило в федеральный реестр 26 промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков.

Тем самым подтверждено соответствие федеральным требованиям 7 промышленных кластеров, в которые входят предприятия из 26 субъектов РФ.

В реестр вошел крупный межрегиональный промышленный кластер производителей упаковки и напитков, состоящий из промышленных предприятий Московской, Иркутской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Башкортостана, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

В аккредитованный промышленный кластер «Кластер медицинской и фармацевтической промышленности» вошли предприятия из Рязанской, Тульской областей, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Также расширили свою деятельность и прошли повторное подтверждение соответствия федеральным требованиям Промышленный стекольный кластер СКФО (Дагестан, Северная Осетия-Алания), Южно-Уральский приборостроительный кластер «Планар» (Челябинская и Томская область, Москва, Санкт-Петербург).

Кроме того, в реестр промышленных кластеров включен Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау», в состав которого входят промышленные предприятия юга России (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край). Минпромторг пояснил, что в ходе реализации проектов по производству импортозамещающей продукции промкластера будут произведены комплексы для медицинской диагностики, мониторы, моноблоки, системные блоки, ноутбуки и периферия.

Помимо этого, во 2 квартале Минпромторгом подтверждено соответствие 13 индустриальных парков, 5 промышленных технопарков и 1 технопарка в сфере высоких технологий.

В некоторых регионах появились новые индустриальные парки, включенные в федеральный реестр: «Светотехника» (Мордовия), Братский индустриальный парк (Иркутская область), «Флагман» (Омская область), «Ташеба» (Хакасия), «Чапаевск» (Самарская область), «Стальмонтаж» (Курганская область), «Новоуральский» (Свердловская область).

Одновременно в реестре появились новый агропромышленный парк «Центр агротехнологий» Башкортостан) и экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области.

Также расширяется география технопарков. В реестр включены новые промышленные технопарки, такие как: «ИКСЭл Сарапул» (Удмуртия), «Ленполиграфмаш» (Санкт-Петербург), «Синергия» (Ханты-Мансийский автономный округ), «Электроник Технолоджи Парк» (Нижегородская область) и «Авиатор» (Татарстан).

Также в Татарстане аккредитован новый технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк им. Башира Рамеева».

Кроме того, Минпромторгом по результатам проведения экспертизы продлены ранее выданные решения о подтверждении соответствия ряду промышленных парков. Так, на 5 лет продлены решения индустриальным паркам: «Новосиб» (Новосибирская область) и «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (Ульяновская область).

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Ведение бизнеса

Минпромторг аккредитовал 19 объектов промышленной инфраструктуры и 7 промкластеров

Министерство промышленности и торговли во втором квартале 2024 года включило в федеральный реестр 26 промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков.

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