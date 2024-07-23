Суд: для проверки правомерности вычета НДС налоговая может истребовать штатное расписание

При проведении камеральной налоговой проверки инспекторы могут истребовать любые документы, подтверждающие правомерность вычета по НДС. В том числе кадровые.

Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 19.06.2024 по делу № А41-86719/2023 пришел к выводу, что ИФНС в ходе камералки по НДС вправе запросить штатное расписание.

В этом споре в ходе камеральной проверки декларации НДС инспекторы запросили у компании штатное расписание, в котором указаны ФИО и должности сотрудников. Но компания отказала на том основании, что штатное расписание не относится к документам, необходимым для применения вычетов по НДС.

За отказ налоговая оштрафовала фирму по п. 1 ст. 126 НК.

Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика. Он указал, что штатное расписание регулирует трудовые отношения и не служит основанием для исчисления и уплаты налогов.

Но вышестоящие суды встали на сторону ИФНС, сославшись на п. 8.1 ст. 88 НК: если у налоговой есть основания полагать, что в декларации заявлены недостоверные сведения для занижение налоговой базы либо завышение вычета, она вправе истребовать у плательщика соответствующие документы. А данном случае штатное расписание понадобилось, чтобы выяснить, могла ли компания исполнить контракт на выполнение работ.

Более того: суд сослался на определения Верховного Суда и отметил, что налогоплательщик не вправе оценивать целесообразность требования налоговой.