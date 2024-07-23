⚡️Расскажем, как пройти проверки любых проверяющих органов без стресса, на новом онлайн-курсе!

Количество проверок и проверяющих органов в 2024 году выросло, к прежним контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Работать безопасно и правильно защищать свои права научим на нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».

В 2024 году увеличилось количество камеральных и выездных проверок организаций, но это только начало.

Большая налоговая реформа 2025 года внесет много изменений, которые будут контролировать с двойной силой, а быстро переключиться на новые рельсы и избежать промахов не так уж просто. Так что риск оказаться под подозрениями в налоговых нарушениях и получить предупреждение о грядущей проверке — станет выше.

❗️Оставаться вне поля внимания проверяющих органов становится одной из приоритетных задач бизнеса, а, значит, бухгалтера, потому что на нем тоже лежит ответственность, в том числе уголовная!

В нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты» мы подробно разбираем основные формы налоговых, полицейских и трудовых проверок, рассказываем о разных процедурах проверок — как к ним подготовиться и как вести себя во время проверки.

Вы научитесь предотвращать налоговые риски и минимизируете вероятность проверок. В случае если оповещение о проверке все-таки пришло, подробная инструкция с алгоритмом действий от наших экспертов поможет вам пройти это испытание достойно без стресса и с правильной стратегией защиты собственных прав.

В курсе много практических заданий. Вы отработаете навыки оформления результатов проверки, написания апелляционной жалобы, а также потренируетесь расшифровывать тексты документов при проверках: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов.

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 900 рублей.

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После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.