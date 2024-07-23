По каким признакам ФНС ищет дробление бизнеса

Налоговики признают дроблением бизнеса создание новых юрлиц на специальных режимах для налоговой оптимизации.

ФНС выпустила письмо от 16.07.2024 №БВ-4-7/8051@, в котором сказано, что незаконное дробление бизнеса — это любая предпринимательская деятельность с участием лиц, взаимозависимость которых оказывает влияние на результаты их деятельности.

Главной целью дробления признают искусственное создание условий для получения налоговых льгот и выгод.

Нельзя создавать новые юрлица на специальных режимах ради налоговой оптимизации. А также бизнес на ОСНО не имеет права занижать свои доходы через их перераспределение на взаимозависимых лиц, которые применяют спецрежимы.

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На вебинаре рассмотрим:

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изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

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