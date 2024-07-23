По каким признакам ФНС ищет дробление бизнеса

ФНС выпустила письмо от 16.07.2024 №БВ-4-7/8051@, в котором сказано, что незаконное дробление бизнеса — это любая предпринимательская деятельность с участием лиц, взаимозависимость которых оказывает влияние на результаты их деятельности.
Главной целью дробления признают искусственное создание условий для получения налоговых льгот и выгод.
Нельзя создавать новые юрлица на специальных режимах ради налоговой оптимизации. А также бизнес на ОСНО не имеет права занижать свои доходы через их перераспределение на взаимозависимых лиц, которые применяют спецрежимы.
Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми мы будем жить с 2025 года, а также в особенностях применения амнистии бизнеса. Приходите на вебинар «Налоговая реформа — 2025 и амнистия по дроблению».
На вебинаре рассмотрим:
прогрессивную шкалу НДФЛ и новые виды налоговых льгот и вычетов для физических лиц;
изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;
НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;
амнистию за дробление бизнеса и особенности ее применения;
изменения в части НДПИ и акцизов.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на вебинаре 29 июля в 11:00 мск!
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