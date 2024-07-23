Депутат Госдумы предложил платить 100 тысяч рублей за доносы на мигрантов

Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил выплачивать жителям страны по 100 тыс. рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов в квартирах.
«Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они получать вознаграждение», — написал Каргинов в своем Телеграм-канале.
Такое обращение депутат отправил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Недавно мы писали, что Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики.
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