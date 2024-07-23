Депутат Госдумы предложил платить 100 тысяч рублей за доносы на мигрантов

Профессия «бухгалтер»

Есть мнение, что организация без бухгалтера не проживет ни дня. Так оно и есть — налоги, зарплата, отчеты, все это ложится на плечи бухгалтера. Давайте разбираться, что должен знать и уметь бухгалтер. Какое нужно образование, чтобы стать специалистом. Плюсы, минусы, востребованность профессии, сколько можно заработать.