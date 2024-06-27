Одобрен пакет законов об усилении контроля за мигрантами

Вот, что они предлагают:

Установят перечень требований к иностранцам, чтобы они сохраняли право на въезд в Россию. Они обязаны уважать традиционные духовно-нравственные ценности, не препятствовать реализации прав и свобод граждан, не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику и т. д.

Будет создан реестр контролируемых лиц , в который попадут мигранты, не имеющие законных оснований для нахождения в стране. Например, совершившие административные правонарушения.

Для тех, кто попадет в реестр, предусмотрено ограничение ряда прав: по смене места жительства, управлению транспортом, приобретению недвижимости, заключению брака, регистрации юрлиц и ИП, проведению отдельных банковских операций.

У органов внутренних дел появляются дополнительные полномочия в отношении попавших в реестр: сбор информации о них, контроль, розыск, задержание, проникновение в их место жительства или работы.

Также они смогут принимать решение об административном выдворении мигрантов за пределы РФ. Сейчас это может делать только суд.

Разрешенный срок временного пребывания в РФ иностранцев, у которых нет документов для проживания, работы или учебы, сократят вдвое — до 90 дней в течение одного года.

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что «требуются жесткие меры, не позволяющие рассматривать Россию как проходной двор и злоупотреблять ее гостеприимством».

Ранее мы сообщали, что Госдума одобрила новый способ борьбы с нелегальными мигрантами.