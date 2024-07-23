«Калуга Астрал» бесплатно выпустит сертификаты электронной подписи физлиц

Компания проходит повторную аккредитацию, поэтому все сертификаты электронных подписей физлиц могут признать недействительными. Клиенты смогут заменить их бесплатно.

20 июля 2024 года завершилась аккредитация УЦ «Калуга Астрал». Сейчас компания проходит повторную процедуру аккредитации. Если она будет приостановлена, все квалификационные сертификаты физических лиц (ФЛ), выданные таким УЦ, могут признать недействительными.

«Мы приняли решение обеспечить бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», которые действительны на 20 июля 2024 года», — сказано на сайте компании.

Новым сертификатом от УЦ «Аналитический центр» можно пользоваться 12 месяцев. Чтобы заменить электронную подпись, нужно очно пройти идентификацию.

Изменения скажутся только на процессе выпуска ЭП ФЛ. Это не затронет работу с сертификатами, выданными другими УЦ, включая УЦ ФНС, УЦ Казначейства и УЦ ЦБ.