Многодетные отцы-одиночки смогут выходить на пенсию раньше

Депутаты хотят дать отцам-одиночкам право на досрочную пенсию. Пока что такие привилегии есть только у многодетных матерей, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей.

Фракция ЛДПР подготовила законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

Если отцы-одиночки в течение восьми лет ухаживали за детьми, они смогут досрочно получать страховую пенсию по старости. Об этом пишет ТАСС.

Единственный родитель будет получать выплату в 62 года, если он воспитывает трех детей. В 61 год — при воспитании четырех детей, в 55 лет — при наличии пяти и более детей.

«В целях недопущения совершения недобросовестных действий только мужчины, принявшие на себя обязательства по воспитанию детей, осуществлению ухода за ними, будут иметь право на меру государственной поддержки в части досрочного выхода на пенсию по старости», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас право на досрочную пенсию получают только женщины, которые самостоятельно воспитывают трех и более детей. Задача законопроекта — защитить права отцов.