Многодетные отцы-одиночки смогут выходить на пенсию раньше

Фракция ЛДПР подготовила законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек.
Если отцы-одиночки в течение восьми лет ухаживали за детьми, они смогут досрочно получать страховую пенсию по старости. Об этом пишет ТАСС.
Единственный родитель будет получать выплату в 62 года, если он воспитывает трех детей. В 61 год — при воспитании четырех детей, в 55 лет — при наличии пяти и более детей.
«В целях недопущения совершения недобросовестных действий только мужчины, принявшие на себя обязательства по воспитанию детей, осуществлению ухода за ними, будут иметь право на меру государственной поддержки в части досрочного выхода на пенсию по старости», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас право на досрочную пенсию получают только женщины, которые самостоятельно воспитывают трех и более детей. Задача законопроекта — защитить права отцов.
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