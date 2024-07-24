Число фальшивой налички сократилось на 31%

Специалисты нашли больше одной тысячи поддельных 5-тысячных купюр.

Во втором квартале 2024 года на 30,9% сократилось число выявленных поддельных банкнот и монет.

Чаще всего фальшивомонетчики производят пятитысячные купюры — их количество составило 1,35 тыс. Специалисты нашли 573 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 99 купюр по 2 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

В оборот попали 23 фальшивые монеты номиналом 10 рублей и 16 монет по 5 рублей.

Регулятор обнаружил 276 поддельных банкнот иностранных государств: 264 доллара, 7 евро и 5 китайских юаней.