Мегамаркет запустил обучающий проект для консультантов на маркетплейсах

Селлеры на маркетплейсах, которые захотят обратиться за услугами по сопровождению своего бизнеса, увидят, что конкретный эксперт прошел обучение.

С 29 июля Мегамаркет запускает проект «Мегаэксперты», в рамках которого будут проводиться бесплатные интенсивы, направленные на ознакомление с работой на площадке, от создания личного кабинета до эффективного управления продажами.

«Проект “Мегаэксперты” позволит нам лично поддерживать всех, кто хочет стать частью сообщества экспертов по работе с Мегамаркетом», — сказала руководитель направления по работе с технологическими партнерами Мегамаркета Ксения Прохорова.

Содержание интенсива включает в себя три уровня: «Базовый», «Продвинутый» и «Эксперт». Каждый уровень состоит из блока вебинаров и материалов для самостоятельного изучения. При успешном прохождении уровня участнику выдадут сертификат.

Участники проекта получат доступ к полезной информации, касающейся Мегамаркета, будут одними из первых узнавать о нововведениях и изменениях на площадке напрямую от маркетплейса.