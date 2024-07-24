🔥 Все включено! Онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации + онлайн-доступ к V Всероссийской бухгалтерской конференции в подписке «Клерк.Премиум»

Подписка «Клерк.Премиум» стала еще выгоднее! Вы можете повышать квалификацию на онлайн-курсах, следить за изменениями в законодательстве по разборам и актуальным вебинарам, задавать вопросы нашим экспертам на консультациях, а также посещать ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате без дополнительной оплаты.

Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал — уверены, что сделали все без ошибок? Столкнулись с трудностями? Много полезной информации, которая поможет подготовить идеальный отчет без стресса, ждет вас в подписке «Клерк.Премиум».

Кому нужна подписка

Полугодовая отчетность — это не единственный период, когда бухгалтеру нужна помощь.

Еще есть налоговые проверки, учет в 1С, применение сложных ФСБУ, расчет зарплаты, отпускных и других выплат сотрудникам, ведение воинского учета во время приближающегося осеннего призыва… Так что подписка, в которой собрано много полезных материалов, необходима каждому специалисту.

Всю нужную информацию для того, чтобы вы без проблем справлялись со всеми рабочими задачами — правильно вели учет, составляли квартальную и годовую отчетность, отвечали на требования налоговой и т. д., мы собрали в одной подписке «Клерк.Премиум».

Здесь вы найдете большое количество полезных материалов для решения текущих задач, успешного выхода из сложных рабочих ситуаций и подготовки идеального отчета.

Прямо сейчас, накануне сдачи отчетности за второй квартал, вам пригодятся:

Онлайн-курсы

Разборы законов

Кроме этого, много нужной бухгалтеру информации по налогам, правилам составления уведомлений, подготовки отчетов в 1С и т. д. вы найдете в вебинарах «Клерка».

Подписка «Клерк.Премиум» дает доступ ко всем предстоящим вебинарам, а также к архиву из 600+ вебинаров. Там вы найдете информацию по налогам, кадровому и воинскому учету, зарплате, применению всех ФСБУ, разбор налоговой реформы-2025 и других предстоящих изменениях в работе бухгалтера.

С подпиской вы получаете не только возможность учиться, повышать квалификацию, осваивать новые участки, но и консультироваться с нашими экспертами. Если вы оказались в трудной рабочей ситуации, то опытные специалисты «Клерка» в течение 3,5 часов помогут вам найти выход и справиться с любыми трудностями.

Мы регулярно обновляем информацию во всех образовательных продуктах, поэтому в вашем распоряжении всегда будет доступ к актуальным данным — оперативным разборам изменений в законодательстве, новым вебинарам, шаблонам и формам.

Посещайте конференции «Клерка» онлайн — стоимость билета включена в подписку!

12 сентября в Москве пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».

На мероприятии эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

Стоимость билетов стартует от 6 000 рублей, но подписчики «Клерк.Премиум» могут смотреть трансляцию конференции без дополнительной платы. Вы автоматически получаете карт-бланш на онлайн-участие во всех конференциях «Клерка».

Сейчас вы можете приобрести годовую подписку «Клерк.Премиум» на полгода за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей!

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