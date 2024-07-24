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Обучение для бухгалтеров

🔥 Все включено! Онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации + онлайн-доступ к V Всероссийской бухгалтерской конференции в подписке «Клерк.Премиум»

Подписка «Клерк.Премиум» стала еще выгоднее! Вы можете повышать квалификацию на онлайн-курсах, следить за изменениями в законодательстве по разборам и актуальным вебинарам, задавать вопросы нашим экспертам на консультациях, а также посещать ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате без дополнительной оплаты.

Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал — уверены, что сделали все без ошибок? Столкнулись с трудностями? Много полезной информации, которая поможет подготовить идеальный отчет без стресса, ждет вас в подписке «Клерк.Премиум».

Кому нужна подписка

Полугодовая отчетность — это не единственный период, когда бухгалтеру нужна помощь.

Еще есть налоговые проверки, учет в 1С, применение сложных ФСБУ, расчет зарплаты, отпускных и других выплат сотрудникам, ведение воинского учета во время приближающегося осеннего призыва… Так что подписка, в которой собрано много полезных материалов, необходима каждому специалисту.

Всю нужную информацию для того, чтобы вы без проблем справлялись со всеми рабочими задачами — правильно вели учет, составляли квартальную и годовую отчетность, отвечали на требования налоговой и т. д., мы собрали в одной подписке «Клерк.Премиум».

Здесь вы найдете большое количество полезных материалов для решения текущих задач, успешного выхода из сложных рабочих ситуаций и подготовки идеального отчета.

Прямо сейчас, накануне сдачи отчетности за второй квартал, вам пригодятся:

Онлайн-курсы

Разборы законов

Кроме этого, много нужной бухгалтеру информации по налогам, правилам составления уведомлений, подготовки отчетов в 1С и т. д. вы найдете в вебинарах «Клерка».

Подписка «Клерк.Премиум» дает доступ ко всем предстоящим вебинарам, а также к архиву из 600+ вебинаров. Там вы найдете информацию по налогам, кадровому и воинскому учету, зарплате, применению всех ФСБУ, разбор налоговой реформы-2025 и других предстоящих изменениях в работе бухгалтера.

С подпиской вы получаете не только возможность учиться, повышать квалификацию, осваивать новые участки, но и консультироваться с нашими экспертами. Если вы оказались в трудной рабочей ситуации, то опытные специалисты «Клерка» в течение 3,5 часов помогут вам найти выход и справиться с любыми трудностями.

Мы регулярно обновляем информацию во всех образовательных продуктах, поэтому в вашем распоряжении всегда будет доступ к актуальным данным — оперативным разборам изменений в законодательстве, новым вебинарам, шаблонам и формам.

Посещайте конференции «Клерка» онлайн — стоимость билета включена в подписку!

12 сентября в Москве пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».

На мероприятии эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

Стоимость билетов стартует от 6 000 рублей, но подписчики «Клерк.Премиум» могут смотреть трансляцию конференции без дополнительной платы. Вы автоматически получаете карт-бланш на онлайн-участие во всех конференциях «Клерка».

Сейчас вы можете приобрести годовую подписку «Клерк.Премиум» на полгода за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей!

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Уже 22 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

События в налоговой сфере.

Обзоры для бухгалтера

МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731

Минимальную зарплату поднимут на 16,6%, а в изменениях по налогам на 2025 год есть даже позитив (не все же нам вас пугать и расстраивать).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Обучение для бухгалтеров

🔥 Все включено! Онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации + онлайн-доступ к V Всероссийской бухгалтерской конференции в подписке «Клерк.Премиум»

Подписка «Клерк.Премиум» стала еще выгоднее! Вы можете повышать квалификацию на онлайн-курсах, следить за изменениями в законодательстве по разборам и актуальным вебинарам, задавать вопросы нашим экспертам на консультациях, а также посещать ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате без дополнительной оплаты.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Любовь Романова
Право

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚

Что такое договор. Как его можно заключить. Что нужно знать о договоре. Как вы окажетесь стороной договора, ничего не подписывая.

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚
Валютный контроль

Названы страны-лидеры, куда незаконно вывозят валюту

ФТС выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан.

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Малый и средний бизнес

Для МСП упростили подключение к платежному сервису «Долями»

Небольшие торговые предприятия смогут установить на своих кассах оплату «Долями». Это позволит увеличить средний чек.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Валютные операции

Станет дороже купить юани у брокера Райффайзенбанка

Клиенты «Райффайзен Инвестиции» заплатят 1,9% за покупку китайской валюты. Комиссия за продажу останется прежней — 0,3%.

НДПИ

В НК скорректировали рентные налоги

Федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025, внес поправки в том числе по НДПИ и НДД.

Банки

ВТБ: банки подверглись DDoS-атаке

Зарубежные хакеры атаковали российские банки. Некоторые клиенты столкнулись с ограничениями в работе мобильных приложений.

Бесплатно с Налоговые требования

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона
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Счета-фактуры

Как исправить счет-фактуру

Счет-фактура — важный документ, на основании которого покупатель принимает предъявленные продавцом товары, работы или услуги, а также имущественные права. В этой статье рассмотрим, что делать, если в счете-фактуре допущена ошибка.

Как исправить счет-фактуру
ЭДО в кадровом учете

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом

Популярность цифровых сервисов в управлении персоналом растет с каждым годом. По данным аналитического агентства Smart Ranking, по итогам 2022 года российский HR-tech рынок вырос на 21,8%, причем лидером роста стал сегмент КЭДО. Одно из передовых решений в этом сегменте сегодня — цифровой личный кабинет. Этот инструмент помогает компаниям взаимодействовать с сотрудниками на разных этапах: от приема на работу до различных кадровых процессов. 

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом
АУСН

Спецрежим АУСН усовершенствовали

В рамках основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы в нормы федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ о специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН, АвтоУСН) внесено множество изменений, улучшающих этот спецрежим.

Криптовалюта

Законопроект о майнинге прошел первое чтение

Центробанк займется созданием экспериментальной площадки для международных расчетов в криптовалюте.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: чеснок и арбуз подорожают, глава Wildberries разводится с мужем, а АвтоВАЗ будет продавать подержанные автомобили

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Трудовое право

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд
Блокировка счетов

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться

Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать. 

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться
6-НДФЛ

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ

В статье расскажем, как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ, как правильно заполнить расчет и не допустить ошибок.

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ
Общество

В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

В небольших поселках без стационарных аптек продавать лекарства будут в участковых больницах.

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Интересные материалы

НДФЛ

👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

23 июля Госдума окончательно приняла федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. И большая его часть посвящена изменениям и новшествам по НДФЛ.