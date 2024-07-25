Для автопутешественников подготовили 50 маршрутов

К 2030 году число туристических поездок на автомобилях вырастет с 26 млн до 50 млн.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что первые 50 маршрутов для путешественников на автомобилях появились на портале «Путешествуем.РФ». Отправиться можно в 47 регионов страны.

Путеводители подробно описывают маршрут, его достопримечательности, а также есть карта с информацией о расстоянии и времени в пути. Многие маршруты подходят для путешествия в выходные дни, но самый продолжительный превышает 2 тыс. км.

«К 2030 году количество таких поездок вырастет в два раза – с 26 млн до 50 млн ежегодно <…> Первые 50 маршрутов, запущенные на портале “Путешествуем.РФ„, объединяют наиболее популярные у туристов достопримечательности, которые удобно посетить на автомобиле. На этих направлениях будут дополнительно строиться стоянки, кафе и отели, улучшаться сотовая связь и дорожное покрытие», — сказал Чернышенко.

На проекты по строительству модульных отелей в регионах власти будут выделять каждый год не меньше 5 млрд рублей.