Сервисы по аренде электросамокатов наказали нарушителей больше 400 тысяч раз

Информацию о нарушениях операторы получают от пользователей приложений, ГАИ и с камер наблюдения.

С начала сезона сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go» применили 424 тыс. санкций к нарушителям правил поездок.

С 27 мая 2024 года операторы увеличили штрафы за нарушения ПДД и внутренних требований к эксплуатации электросамокатов. Самое серьезное наказание ждет пользователей, которые ездят в нетрезвом виде. Им придется заплатить до 150 тыс. рублей.

Информацию о нарушениях сервисы получают от инспекторов ГАИ и сотрудников, которые регулируют правила парковки.

«В столицах операторам также передают фото и видео с городских камер, которые фиксируют нарушения по номерам на СИМ. А ГАИ проводит с сервисами совместные рейды по поиску нарушителей, где не только штрафует, но и обучает их культурному вождению», — сказали представители сервисов.

Пользователи мобильных приложений по кикшерингу также могут зафиксировать нарушение и отправить в специальный бот. Этой функцией воспользовались уже более 10 тыс. раз.