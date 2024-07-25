OpenAI объявила о запуске поисковой системы SearchGPT на базе искусственного интеллекта

Разработка SearchGPT ставит OpenAI в прямую конкуренцию с компанией Google, которая также спешит внедрить функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему

Как отмечается в пресс-релизе, SearchGPT — это пока что тестовая версия, «прототип новых функций поиска, призванных объединить мощь наших моделей искусственного интеллекта с информацией из интернета».

Издание The Verge так описывает принцип работы SearchGPT: система не просто выдает по поисковому запросу набор ссылок, а пытается их упорядочить и осмыслить. По мере появления результатов поиска пользователь может задавать системе дополнительные уточняющие вопросы, как в чат-боте ChatGPT.

На момент запуска прототип SearchGPT доступен для теста только первым десяти тысячам пользователей. В дальнейшем компания планирует интегрировать функции поиска непосредственно в ChatGPT.