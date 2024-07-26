Кабмин увеличил размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Выплаты пострадавшим теперь будут индексировать каждый год. Сейчас размер компенсаций увеличили в 1,5 раза.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому в 1,5 раза увеличат размер выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Размер компенсации будет индексироваться каждый год.

Пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей на человека. Финансовая поддержка в связи с утратой имущества первой необходимости вырастет с 50 до 75 тыс. рублей. При полной потере имущества компенсация составит 150 тыс. рублей.

«Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека. При причинении легкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тыс. до 300 тыс. рублей», — сказано на сайте кабмина.

Выплаты родственникам погибших при ЧС или теракте увеличатся с 1 до 1,5 млн рублей на каждого человека.