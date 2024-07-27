Патентная активность российских изобретателей выросла на 7%

Более 15 000 заявок на патентование изобретений и полезных моделей подали отечественные разработчики в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с января по июнь 2024 года.

Лидерами по количеству заявок стали представители малого и среднего бизнеса, а в топ-3 растущих отраслей у изобретателей вошли биотехнологии, телекоммуникации и энергетика. Об этом рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

С января по июнь 2024 российские инноваторы подали в Роспатент более 15 000 заявок на регистрацию охранных документов для изобретений и полезных моделей. Это превышает на 6,9% аналогичный показатель 2023 года.

Представители МСП в первом полугодии подали на 12,9% заявок больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года — 2 039 заявок против 1 807.

«Патентная активность российских инноваторов – это результат комплексных правительственных мер поддержки критических областей промышленности. Именно здесь мы отмечаем серьезный рост. Так, в первом полугодии количество заявок на изобретения в области биотехнологий увеличилось более чем на 13%. Такой же прирост демонстрирует сфера телекоммуникаций. А сектор энергетических технологий и оборудования «поднялся» на 15%», – отметил Зубов.

Если составлять рейтинг растущих технологий в полезных моделях, то заявительную активность с января по июнь 2024 года проявили разработчики в области транспорта (+2,1%), технологий измерений (+3,3%), медицинских технологий (+5,4%), мебели и игр (+6,5).

Лидерами по количеству заявок на патентование полезных моделей стали энергетические технологии и оборудование (+19,8%), аудиовизуальные технологии (+95,8%), а также технологии обработки и машиностроения (+352%).