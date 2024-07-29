Когда права по лицензионному договору не признаются нематериальными активами

Лицензионными договорами часто предусматривается оказание лицензиаром лицензиату услуг по обслуживанию программ, а также по их обновлению. Иногда затруднительно отделить права лицензиата с признаками НМА от прав на получение услуг в обмен на вознаграждение.

Рекомендации по учету прав на РИД по лицензионным договорам в рамках ФСБУ 14/2022 разработал Фонд «НРБУ «БМЦ».

В частности, расходы по лицензионному договору не признаются НМА, если есть такие признаки:

возможность использования РИД исключительно через облачный сервис лицензиара;

обязательное нахождение материального носителя используемых РИД у лицензиара;

контроль лицензиаром кодов (паролей) доступа лицензиата к используемым РИД, возможность лицензиара заблокировать доступ;

нахождение у лицензиара материальных или нематериальных объектов, без которых невозможно пользоваться РИД;

невозможность пользоваться РИД без техподдержки, которая по условиям договора может предоставляться только лицензиаром.