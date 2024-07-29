Когда права по лицензионному договору не признаются нематериальными активами

Рекомендации по учету прав на РИД по лицензионным договорам в рамках ФСБУ 14/2022 разработал Фонд «НРБУ «БМЦ».
В частности, расходы по лицензионному договору не признаются НМА, если есть такие признаки:
возможность использования РИД исключительно через облачный сервис лицензиара;
обязательное нахождение материального носителя используемых РИД у лицензиара;
контроль лицензиаром кодов (паролей) доступа лицензиата к используемым РИД, возможность лицензиара заблокировать доступ;
нахождение у лицензиара материальных или нематериальных объектов, без которых невозможно пользоваться РИД;
невозможность пользоваться РИД без техподдержки, которая по условиям договора может предоставляться только лицензиаром.
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