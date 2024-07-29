⚡️ Итоги дня: ученые создали костюм для обучения музыке и пересадили человеку полностью механическое сердце, а июль закончится магнитной бурей

«Башнефть» пятый раз за месяц подняла цены на бензин. На заправках «Башнефть-Розницы» в Башкирии с 27 июля проиндексировали цены на бензин. Стоимость АИ-95 выросла за неделю с 54,85 руб. до 54,9 руб. за литр.

Стоимость биткойна превысила 70 тыс. долларов впервые с 10 июня.

Июль закончится сильной магнитной бурей. Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение 30 июля будет постепенно усиливаться, достигнув максимума во второй половине дня.

В Windows 11 появилась новая функция, позволяющая быстро завершать зависшие программы через меню на «Панели задач». Теперь для этого не нужно открывать «Диспетчер задач».

29 июля Microsoft официально остановит работу магазина Xbox 360 и веб-площадки Xbox 360 Marketplace.

Ученые из Техасского института впервые пересадили человеку полностью механическое сердце. Титановый насос способен имитировать работу обоих желудочков сердца, перекачивая кровь со скоростью 12 литров в минуту.

Ученики Российской академии имени Гнесиных разработали инновационный кибернетический костюм для обучения игре на различных инструментах. Проект включал в себя создание и прохождение квеста в виртуальной реальности, который позволяет воспроизводить тактильные ощущения с точностью до 85%.

Apple перенесла запуск своих новых функций искусственного интеллекта, чтобы успеть устранить ошибки. AI-функции включают приоритизацию уведомлений, резюме веб-страниц и голосовых заметок, редактирование текста, обновления Siri и интеграцию ChatGPT.

«Яндекс Маркет» запустит маркетплейс премиальных товаров. Будут представлены нишевые бренды и популярные марки.

«Алиса» теперь может включать песни собакам, когда они остаются дома одни. Плейлист составлен на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов.

Дачникам может грозить уголовная или административная ответственность за выращивание сорняков и наркосодержащих растений. Если участок зарос мятой полевой или другими сорняками, оштрафуют на 300–500 рублей.