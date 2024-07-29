У ФНС проблемы с генерацией электронных подписей

Больше недели пользователи не могут сформировать неквалифицированную электронную подпись в личном кабинете на сайте ФНС.

Налогоплательщики в чате ФНС жалуются на проблемы с генерацией неквалифицированных электронных подписей. Ее формирование идет уже 10 суток, а прервать процесс нельзя.

Налоговиков просят ускорить генерацию электронных подписей в личных кабинетах или отменить их формирование. Проблема до сих пор не решена.

Также пользователи жалуются на то, что на сайте ФНС не работает сервис сдачи отчетности и МЧД, периодически зависает сам сайт и личные кабинеты налогоплательщиков.

Недавно мы писали, что в личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация.