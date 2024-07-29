Налоговая амнистия начала работать с 12 июля 2024 года

По просьбе представителей бизнеса ФНС перенесла срок начала налоговой амнистии. Ее могут получить налогоплательщики, у которых решения налоговиков не вступили в силу на 12 июля 2024 года, а не на 1 января 2025 года.

ФНС начала вести практическую работу по проведению амнистии за дробление бизнеса. Власти решили не ждать начала 2025 года и 12 июля 2024 года дали старт проекту.

Налоговая амнистия за искусственное дробление бизнеса вошла в закон о совершенствовании налоговой системы. В нем же установили 5-ступенчатую шкалу НДФЛ, ввели НДС для бизнеса на УСН и повысили налог на прибыль с 20% до 25%. Документ должен вступить в силу с 1 января 2025 года, но старт амнистии перенесли на 12 июля. Об этом пишет РБК.

«По просьбе бизнеса дата вступления закона в силу была скорректирована, что позволит большему числу налогоплательщиков воспользоваться амнистией дробления бизнеса», — сказали в ФНС.

Дата начала амнистии важна, поскольку она не будет распространяться на решения налоговых органов, которые уже были вынесены и вступили в силу до вступления закона в силу. Налогоплательщики смогут воспользоваться амнистией по решениям, которые вступают в силу с 12 июля.

«Доначисления с одновременным начислением пеней и наложением штрафов часто губительны для бизнеса, поэтому речь идет о шансе на сохранение большого количества работающих компаний», — сказал партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

С 2018 по 2023 год общая сумма доначислений по дроблению составила 56 млрд рублей. Все суды рассмотрели 643 дела.

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