ГОСТ для ИЖС становится обязательным

С 1 августа 2024 года начинает полноценно действовать новый ГОСТ на индивидуальное загородное жилищное (ИЖС) строительство — ГОСТ Р 71392-2024.

Он разработан «ДОМ.РФ» совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по дорожной карте Минстроя и утвержден Росстандартом.

В нем приведены 8 категорий и 45 обязательных критериев для застройщиков. Среди них — архитектура, экологическая безопасность, инфраструктура, организация и управление строительством, энергоэффективность, инженерное обеспечение здания, материалы и ресурсоэффективность и другие.

Этот ГОСТ должен снять часть вопросов к качеству строительства на рынке ИЖС и свести к минимуму ситуации, когда оно не соответствует разрешенным для жизни критериям.

Ранее мы сообщали, что для индивидуального жилищного строительства ввели ГОСТ.