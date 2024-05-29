Частные дома станут более качественными: для ИЖС утвердили ГОСТ

Он разработан «ДОМ.РФ» совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства по дорожной карте Минстроя.

Новый ГОСТ Р для ИЖС начнет действовать с 1 августа 2024 года, но применять его застройщики могут уже сейчас.

«Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сократит затраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию. Также он даст новый импульс для развития транспортной и социальной инфраструктуры, простимулирует реализацию мероприятий по современному благоустройству», – сказал зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

ГОСТ Р создан с учетом:

опыта ведущих международных систем LEED и BREEAM;

зеленого ГОСТ Р для многоквартирных домов;

стандарта комплексного развития территорий «ДОМ.РФ»;

мнения ведущих российских экспертов и компаний, в том числе специализирующихся на строительстве индивидуальных домов и производстве домокомплектов.

Стандарт включает 45 критериев, объединенных в 8 категорий: архитектура; экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством; комфорт и качество внутренней среды; энергоэффективность и атмосфера; инженерное обеспечение здания; материалы и ресурсоэффективность; отходы производства и потребления.

В зависимости от количества учтенных критериев объекту ИЖС будет присуждаться оценка: «золото», «серебро» или «бронза». Суммарно проект может набрать 90 баллов. Для получения высшей рейтинговой оценки нужно набрать не менее 63 баллов, «серебра» – не менее 54 баллов.

Для подтверждения соответствия стандарту и присвоения рейтинга «бронза» необходимо выполнить базовые критерии. Среди них: применение энергоэффективных объемно-планировочных решений, ответственное строительство, комфортные условия для жизни в доме, улучшенное потребление энергетических ресурсов и контролируемое потребление тепловой энергии, акустический комфорт.

«В основе стандарта – лучшие практики ИЖС, на которые застройщики смогут равняться при подготовке и реализации проектов. Для людей это тоже будет ориентир, позволяющий оценивать качество частных домов и их энергоэффективность. Все это сделает частное домостроение более современным, экологичным и доступным для широкого круга потребителей и привлекательным для инвесторов», – отметил гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Стандарт был протестирован пятью застройщиками и производителями домокомплектов с целью адаптации его положений к актуальному рынку малоэтажной жилой недвижимости.