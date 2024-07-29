Усовершенствован порядок установления и реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Согласно закону, с 5 января 2025 года:
сокращены сроки рассмотрения инициативы об установлении экспериментального правового режима (ЭПР);
расширен перечень положений, которые должны быть включены в программу ЭПР;
предусмотрена возможность продления срока действия ЭПР до трех лет.
установлен порядок рассмотрения случаев причинения вреда при реализации ЭПР в результате использования решений, разработанных с применением технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, на Правительство возложена обязанность ежегодно представлять Госдуме и Совфеду доклад о деятельности в рамках реализации экспериментальных правовых режимов.
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