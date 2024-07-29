Усовершенствован порядок установления и реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию

Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?