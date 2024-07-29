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Усовершенствован порядок установления и реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Президент подписал об этом федеральный закон от 08.07.2024 № 169-ФЗ.

Согласно закону, с 5 января 2025 года:

  • сокращены сроки рассмотрения инициативы об установлении экспериментального правового режима (ЭПР);

  • расширен перечень положений, которые должны быть включены в программу ЭПР;

  • предусмотрена возможность продления срока действия ЭПР до трех лет.

  • установлен порядок рассмотрения случаев причинения вреда при реализации ЭПР в результате использования решений, разработанных с применением технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, на Правительство возложена обязанность ежегодно представлять Госдуме и Совфеду доклад о деятельности в рамках реализации экспериментальных правовых режимов.

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Государственные ведомства

Усовершенствован порядок установления и реализации экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций

Президент подписал об этом федеральный закон от 08.07.2024 № 169-ФЗ.

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