Подписан закон о повышении пенсии военным пенсионерам

Повышение военных пенсий в России произойдет с 1 октября 2024 года.

Президент подписал федеральный закон от 13.07.2024 № 178-ФЗ, который касается пенсионного обеспечения проходивших военную службу, службу в ОВД, Госпротивопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацгвардии, органах принудительного исполнения, и их семей».

Установлено, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со ст. 43 закона, с 1 октября 2024 года составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия.

Изменение позволит повысить на 5,1% пенсии перечисленным лицам.