Установлен порядок использования объекта авторских прав, правообладатели которого неизвестны

Владимир Путин подписал федеральный закон от 22.07.2024 № 190-ФЗ с изменениями в четвертую часть Гражданского кодекса (ГК).

Закон устанавливает порядок использования объекта авторских или смежных прав, автор или иной правообладатель которого предполагается неизвестным.

Лицо, претендующее на использование такого объекта, сначала должно предпринять надлежащие меры по установлению автора или иного правообладателя. Затем его наделили правом направить заявление на использование этого объекта в организацию, управляющую правами на коллективной основе. Она должна иметь госаккредитацию на управление исключительными правами на произведения литературы, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, музыкальные произведения (с текстом или без), фонограммы и исполнения, авторы или иные правообладатели которых предполагаются неизвестными.

По результатам проверки заявления аккредитованная организация принимает решение о возможности или невозможности использования объекта авторских или смежных прав. В случае положительного решения она вносит такой объект в единый реестр указанных произведений, фонограмм и исполнений.

Наличие в этом реестре объекта прав — основание для заключения с претендентом на его использование возмездного договора о предоставлении неисключительной лицензии.

Закон определяется порядок выплаты вознаграждения за использование объекта путем зачисления средств на номинальный счет.

Закон вступит в силу с 21 октября 2024 года.