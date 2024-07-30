Новый закон уточнил правовые режимы территорий опережающего развития

К каким изменениям в работе готовиться бухгалтеру в 2025 году?

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями налогового законодательства в 2025 году, чтобы понять — как бизнесу работать дальше, нужна ли смена режима налогообложения компании, чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности.