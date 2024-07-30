Новый закон уточнил правовые режимы территорий опережающего развития

Закон от 22.07.2024 № 197-ФЗ касается ТОР и свободного порта Владивосток, а также условий реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ.
Он уточняет:
порядок и основания приобретения и прекращения статуса резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток;
особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны на таких территориях, а также в Арктической зоне РФ;
особенности предоставления земельных участков;
особенности градостроительной деятельности.
Недавно мы писали, что резиденты ТОР теперь могут без торгов получать госимущество.
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