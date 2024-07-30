Белорусский пенсионер не платит налог на имущество в России

В НК не уточняется, какое именно пенсионное законодательство имеется в виду. Значит – любое.
Таким образом, пенсионер-белорус, который получает белорусскую пенсию, тоже имеет право на пенсионную льготу за свое жилье в России.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2024 № 03-05-06-01/65038.
У пенсионеров есть льгота на один объект каждого вида:
квартиры (или комнаты);
жилого дома;
гаража или машино-места;
хозстроения до 50 кв. м, расположенного на земельном участке для ЛПХ, садоводства или ИЖС.
На льготу нужно подать заявление, к которому можно приложить документы. Если заявления не будет, налоговики дадут льготу на основании сведений, которые получают по межведомственным каналам.
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