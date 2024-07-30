Белорусский пенсионер не платит налог на имущество в России

В НК не уточняется, какое именно пенсионное законодательство имеется в виду. Значит – любое.

Таким образом, пенсионер-белорус, который получает белорусскую пенсию, тоже имеет право на пенсионную льготу за свое жилье в России.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2024 № 03-05-06-01/65038.

У пенсионеров есть льгота на один объект каждого вида:

квартиры (или комнаты);

жилого дома;

гаража или машино-места;

хозстроения до 50 кв. м, расположенного на земельном участке для ЛПХ, садоводства или ИЖС.

На льготу нужно подать заявление, к которому можно приложить документы. Если заявления не будет, налоговики дадут льготу на основании сведений, которые получают по межведомственным каналам.