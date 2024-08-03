Со 2 августа уточнен порядок предоставления участков недр для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

Владимир Путин подписал федеральный закон от 22.07.2024 № 205-ФЗ, который совершенствует порядок предоставления участков недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. Также он уточняет круг лиц, которые могут быть пользователями недр.

Участки недр местного значения могут предоставлять в пользование без проведения аукционов субъектам естественной монополии в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам — для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для работ по строительству, реконструкции, капремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и их неотъемлемых технологических частей.

Перечни магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов утверждает Правительство.

Также установлены основания возникновения у субъектов естественной монополии права пользования указанными участками недр, сроки пользования ими и иные особенности использования недр.