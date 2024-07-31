⚡️ Итоги дня: пользователи браузера Chrome остались без паролей, москвич выиграл в лотерею 170 млн рублей, а Татьяна Бакальчук подала на развод

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Цены на отопление в Москве могут вырасти на 39% из-за реформы энергосбережения.
С 1 января 2025 года жители страны смогут посмотреть схемы земельных участков с помощью сервиса «Земля просто». Пользователи получат полный доступ к пространственным данным: характеристики участка, градостроительное зонирование, специфические условия использования территории.
В менеджере паролей Chrome произошел сбой. Пользователи Google Chrome для платформы Windows лишились доступа к своим учетным данным, сохраненным при помощи менеджера паролей. Google принесла извинения и посоветовала обратиться в службу поддержки Google Workspace.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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