⚡️ Итоги дня: пользователи браузера Chrome остались без паролей, москвич выиграл в лотерею 170 млн рублей, а Татьяна Бакальчук подала на развод

Как главбуху принять дела от предшественника

В идеальной ситуации новый главный бухгалтер получает дела от своего предшественника после инвентаризации по акту приема-передачи. Такое возможно, если бывший главбух увольняется не внезапно и без конфликтов. Но часто новому сотруднику вручают коробки с документами и говорят «Теперь ты главный и за все отвечаешь». Из статьи узнаете, как главбуху принять дела и наладить учет после предшественника, чтобы не отвечать за чужие ошибки.