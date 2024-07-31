Подписан закон об уменьшении статотчетности для малого и среднего бизнеса

С 1 января 2025 года введен запрет на сбор у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) информации, не предусмотренной перечнями первичных статистических показателей, утверждаемыми Правительством.

Это закрепил федеральный закон от 22.07.2024 № 206-ФЗ, который подписал Владимир Путин. Он внес изменения в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе госстатистики в РФ».

Цель — снижение отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства.

Теперь предусмотрено, что сбор первичных статистических данных при проведении федеральных статистических наблюдений за деятельностью МСП происходит с использованием государственной информсистемы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Установлен порядок создания и ведения этой информационной системы.

Ранее мы сообщали, что малый бизнес освободили от лишней отчетности.