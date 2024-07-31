Подписан закон об уменьшении статотчетности для малого и среднего бизнеса

Это закрепил федеральный закон от 22.07.2024 № 206-ФЗ, который подписал Владимир Путин. Он внес изменения в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе госстатистики в РФ».
Цель — снижение отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства.
Теперь предусмотрено, что сбор первичных статистических данных при проведении федеральных статистических наблюдений за деятельностью МСП происходит с использованием государственной информсистемы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».
Установлен порядок создания и ведения этой информационной системы.
Ранее мы сообщали, что малый бизнес освободили от лишней отчетности.
Комментарии4
Да тут уж столько раз говорилось и про лишнюю, и про вовсе не лишнюю, но всё равно отменённую, и просто про уменьшение. А про облегчение уж сколько всего сказано.....
И про малых, и про больших, и про недоростков...
Только работать приходится всё больше и больше. И отчётов сдавать больше и чаще.
В перечне форм утвержденных Правительством РФ не было форм для сбора статданных, и теперь сбор таких данных запретили. Можно же запретить то чего нет в природе, например можно запретить произносить звук П с открытым ртом? Вреда и смысла в этом нет, ничья работа никак не пострадает, а польза от объявления о запрете есть ))
Всегда интересовало кто и по каким признакам решает какая отчетность лишняя, а без какой прям жить нельзя.
Российская реальность применительно к обязанностям бизнеса такова: любое облегчение ведет к усложнению, а любое уменьшение к увеличению.